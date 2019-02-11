عون يطلب مساعدة إيران في إعادة اللاجئين إلى سوريا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، مساعدة إيران في تحقيق عودة اللاجئين السوريين ببلاده إلى سوريا، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستولي هذا الملف أهمية خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال عون لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في قصر بعبدا شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال عون للوزير الإيراني إن مسألة اللاجئين السوريين في لبنان "تحتاج إلى معالجة تأخذ في الاعتبار ضرورة عودتهم الآمنة إلى المناطق السورية المستقرة"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف أن لـ"إيران دورا في المساعدة على تحقيق هذه العودة".

ولفت -في هذا الصدد- إلى أن تداعيات استقبال لبنان لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين "كانت كبيرة" على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في بلاده.