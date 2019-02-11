مصر تسترد تمثالاً أثريا من هولندا يعود لـ 4500 عام قبل الميلاد

القاهرة / الخليج 365

أعلنت القاهرة، اليوم الإثنين، استرداد تمثال أثري من هولندا جرى تهريبه بطريقة غير شرعية قبل نحو 3 عقود يعود لنحو 4500 عام قبل الميلاد.

وقالت وزارة الآثار المصرية، في بيان، إن السفارة المصرية بأمستردام تسلمت تمثالاً أثريًا من الحجر الجيري كان يعرض في إحدى دور المزادت بهولندا.

وأوضحت أنها بالتعاون مع وزارة الخارجية تمكنا من إثبات ملكية مصر للقطعة الأثرية وخروجها بطريقة غير شرعية من منطقة آثار سقارة منذ تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت إلى أنها رصدت التمثال في مارس/ آذار 2018 ضمن المعرض الأوروبي للفنون الجميلة بأمستردام، وقامت علي الفور بإبلاغ وزارة الخارجية والتي بدورها أبلغت الشرطة الهولندية، لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للتحفظ علي القطعة الاثرية، وابلاغ صالة المزادت وحائز القطعة بأنها مسروقة، والذي أبدى استعداده طواعية لتسليم القطعة الأثرية.

وبينت أن القطعة عبارة عن الجزء العلوي من تمثال لرجل واقف واضعاً ذراعيه بجانبه، ويوجد بعض العلامات الهيروغليفية علي الذراع الأيمن، ويؤرخ بالفترة من 2500-2000 ق.م.

ولفتت إلى أن التمثال يخص أحد كبار موظفي الدولة في الفترة من نهاية عصر الدولة القديمة وبداية عصرالانتقال الأول، ويدعى "ني كاو بتاح"، وهو نتاج الحفر خلسة في منطقة كوم الخماسين في منطقة سقارة في تسعينيات القرن الماضي.