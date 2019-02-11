قائمة بالهواتف الذكية الأخطر على الإنسان.. “قاتلة للمخ”

صحيفة الخليج الالكترونية

وضعت شركة “ستاتيستا” قائمة بالهواتف الذكية الأخطر على الإنسان، والتي يمكن وصفها بأنها بدرجة “قاتل للمخ”.

ونشر موقع “ديجتال تريندز” التقني المتخصص، قائمةً بالهواتف الأكثر على مستوى الإشعاع، والهواتف الأقل على مستوى الإشعاع، والتي أجراها بالتعاون مع المكتب الاتحادي الألماني.

وتَصَدّرت هواتف شركتيْ “شاومي” و”وان بلس” الصينيتين الرائدتين، قائمة الهواتف الذكية الأكثر إصداراً للإشعاع.

وحذّرت الإحصائية من أن الهواتف الأكثر إصداراً للإشعاعات؛ ينبغي أن تكون بعيدة لفترة كافية عن المستخدم؛ حتى لا يتعاظم تأثيرها عليهم، وخاصة الأطفال.

وجاءت قائمة الهواتف الأكثر إصداراً للإشعاعات على النحو التالي:

1- شاومي مي إيه وان

2- وان بلس 5 تي

3- شاومي مي ماكس 3

4- وان بلس 6 تي

5- إتش تي سي يو 12 لايت

6- شاومي مي ميكس 3

7- جوجل بيكسل 3 إكس إل

8- وان بلس 5

9- آيفون 7

10- سوني إكسبيريا إكس زد 1 كومباكت

11- إتش إي سي ديزاير 12/12 بلس

12- جوجل بيكسل 3

13- وان بلس 6

14- آيفون 8

15- شاومي ريدمي نوت 5

16- زد تي إي آكسون 7 ميني

أما قائمة الهواتف الأقل إصداراً للإشعاعات، فجاءت على النحو التالي:

1- سامسونج جلاكسي نوت 8

2- زد تي إي آكسون إيليت

3- إل جي جي 7

4- سامسونج جلاكسي إيه 8

5- سامسونج جلاكسي إس 8 بلس

6- سامسونج جلاكسي إس 7 إيدج

7- إتش تي سي يو 11 لايف

8- إل جي كيو 6/كيو 6 بلس

9- سامسونج جلاكسي إس 9 بلس

10- موتورولا موتو جي 5 بلس

11- موتورولا موتو زد

12- سامسونج جلاكسي جى 6 بلس

13- زد تي إي إيه 610

14- سامسونج جلاكسي جي 4 بلس

15- سامسونج جلاكسي إس 8

16- زد تي إي بليد في 9