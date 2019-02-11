إليك طريقة التفعيل.. رفع تأمين «واتساب» لأقصى درجة

صحيفة الخليج الالكترونية

رفع تطبيق التراسل الفوري “واتساب” درجات تأمين تطبيقه إلى أقصى درجة، بعدما قدّم إلى مستخدميه تقنيةً جديدةً ستجعله أكثر أماناً من ذي قبل.

ونشرت مجلة “فوربس” الأمريكية تقريراً حول كيفية تفعيل تحديث “واتساب” الجديد، الذي يضمن أقصى درجات التأمين.

ويمكن من خلال تحديث “واتساب” الجديد أن يفعّل المستخدم إمكانية تأمين رسائل بعينها وتأمين التطبيق نفسه عن طريق مستشعر بصمة الإصبع أو مستشعر بصمة العين.

وبات التحديث الجديد متاحاً حالياً على تطبيق “واتساب” على نظام تشغيل “آي أو إس” بهواتف “آيفون”؛ فيما ينتظر مستخدمو “واتساب” على “أندرويد” التحديث الجديد قريباً.

ويمكن تشغيل تلك الخاصية على النحو التالي:

– تحميل آخر تحديث لتطبيق “واتساب”.

– ادخل على “إعدادات” واتساب.

– اضغط على أيقونة “المساعدة”، ستجد صورة مع اسم آخر نسخة، فتأكد أنها الأحدث التي تحمل أرقام “2.19.20”.

– ادخل إلى إعدادات “واتساب” مرة أخرى.

– اضغط على أيقونة “الحساب”، ثم اذهب إلى خيار “الخصوصية”.

– سيظهر خيار جديد اسمه “قفل الشاشة”.

– اضغط عليه، سيظهر خيار “مستشعر بصمة الأصبع” أو مستشعر “فيس آي دي” لبصمة الوجه، حسب نوع وإصدار هاتفك.

– اختر توقيت إغلاق التطبيق، سواء “حالاً” أو بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة.