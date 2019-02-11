صحيفة الخليج الالكترونية أصيب عامل بكسر في قدمه جراء سقوط في خزان مياه بمزرعة في حائل. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن مركز الدفاع المدني بالروضة باشر بلاغا صباح اليوم الاثنين عن سقوط عامل في خزان مياه تحت الإنشاء داخل مزرعة بقرية الوسيطاء. وأضاف أنه بالوصول تم إخراجه من قبل المنقذين ونُقل للمستشفى لإصابته بكسر في قدمه وحالته مستقرة .

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عامل إثر سقوطه بخزان مياه في #حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.