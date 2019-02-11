مؤشر #السوق_السعودي يغلق منخفضًا عند مستوى 8543.39 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 29.82 نقطة ليقفل عند مستوى 8543.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 91 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 80 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, وإعمار, والتأمين العربية, وشمس, والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات اليمامة للحديد, والطيار، والمتحدة للتأمين، وأكسا التعاونية, والأسماك, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.56% و 4.07% .

فيما كانت أسهم شركات إعمار، ودار الأركان, وزين السعودية، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء, وإعمار، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 190.91 نقطة ليقفل عند مستوى 3329.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها أكثر من 888 صفقة.