شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، عن نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتمتد إلى مدينة نجران والأجزاء المجاورة لها , تستمر حتى الساعة 11:55 من مساء اليوم .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.