لاغارد تحذر من «عاصفة» اقتصادية محتملة

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محمد عثمان - الرياض - دبي (أ ف ب) | منذ 14 ساعة في 11 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 00:38

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، من أن الاقتصاد العالمي ينمو «بشكل أبطأ» من المتوقع، محذرة من «عاصفة» اقتصادية محتملة.



وقالت لاغارد في القمة العالمية للحكومات في دبي أمس (الأحد)، «نرى اقتصاداً (عالمياً) ينمو بوتيرة أبطأ مما توقعنا».

وكان صندوق النقد الدولي خفض الشهر الماضي توقعاته، للمرة الثانية خلال أشهر، لوتيرة النمو العالمية التي باتت مقدّرة بنسبة 3.5 في المئة لهذا العام، بعد أن سجلت 3.7 في المئة في عام 2018. وخفّض الصندوق تقديره أيضاً للنمو لعام 2020 ليصبح 3.6 في المئة أي بانخفاض 0.1 في المئة. وذكرت لاغارد ما وصفته بـ«الغيوم الأربع» التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي محذرة من إمكانية مواجهة عاصفة محتملة.

ومن بين العوامل بحسب لاغارد التوترات التجارية والرسوم الجمركية والتشدد المالي، إضافة إلى حالة عدم اليقين حول نتيجة «بريكست» وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وأكدت أن المواجهات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بدأت بالتأثير على العالم. وقالت: «لا نملك أي فكرة كيف سيتطور الأمر. ما نعرفه هو أنه بدأ بالفعل التأثير على التجارة والثقة والأسواق». وفي ما يتعلق بالتشدد المالي، أشارت المديرة العامة للصندوق أنه يأتي في وقت تراكمت فيه «ديون ثقيلة للغاية» على الدول والشركات والأسر، محذرة من أنه «عندما تتلبد السماء تكفي شرارة برق واحدة لبدء العاصفة».