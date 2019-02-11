شكرا لقرائتكم 3 قتلى بتحطم مروحية للأمم المتحدة جنوب السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جوبا - أ ف ب | منذ 14 ساعة في 11 فبراير 2019 - اخر تحديث في 11 فبراير 2019 / 00:49

تحطمت مروحية عسكرية اثيوبية في مجمع للامم المتحدة في منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الطاقم وجرح 10 ركاب، كما أعلنت الأمم المتحدة في بيان أمس.



وقال البيان إن المروحية كانت تنقل 23 راكباً عندما تحطمت داخل مجمع القوة الامنية الموقتة للامم المتحدة في ابيي، ما أدى إلى «مقتل 3 من افراد طاقمها». وأكد مصدر، لم يكشف جنسيات الضحايا، أن «10 اشخاص أصيبوا بجروح، 3 منهم بحالة حرجة».

وكانت المروحية وهي من طراز «أم اي-8» تنقل جنوداً إثيوبيين من كادوغلي في السودان الى منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تشكل موضع خلاف منذ استقلال جنوب السودان عام 2011.

وقال قائد القوة بالوكالة الجنرال جيبري ادهانا ولديزغو: «نجري تحقيقاً حول هذا الحادث».

وأثيوبيا هي البلد الوحيد المساهم في قوات القوة الأمنية الموقتة في أبيي التي يبلغ عديدها 4500 جندي.

وحذر مجلس الامن الدولي من أن الوضع في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان «ما زال يشكل تهديداً خطيراً للسلام الدولي»، داعياً البلدين إلى احراز تقدم ملموس على صعيد ترسيم الحدود ومراقبتها.