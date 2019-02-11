شكرا لقرائتكم ظريف من بيروت: في كل المجالات مستعدون للتعاون مع الحكومة اللبنانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 10 فبراير 2019 - اخر تحديث في 10 فبراير 2019 / 20:57

بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ظهر اليوم، زيارة رسمية الى لبنان تستمر ليومين، يعقد خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ويشارك في حفل الإستقبال الذي تقيمه السفارة الإيرانية غدا في فندق فينيسيا في بيروت، لمناسبة الذكرى الأربعين لقيام الثورة الإسلامية في إيران.



ووصل ظريف ظهرا الى مبنى الطيران المدني في بيروت، حيث كان في استقباله النائب علي بزي ممثلا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، النائبان علي عمار وامين شري عن حزب الله، السفير الإيراني محمد جواد فيروزنيا، السفيرة نجلا عساكر من وزارة الخارجية اللبنانية، الديبلوماسي توفيق متى، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، إضافة الى عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية وأركان السفارة الإيرانية في لبنان وشخصيات دينية.

وانتقل المسؤول الإيراني من المطار مباشرة الى مقر السفارة الإيرانية في بيروت، وسيعقد لقاءات مع الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، على أن يلي ذلك لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، وكذلك لقاء مع القوى والفصائل الفلسطينية، على أن يبدأ صباح غد لقاءاته الرسمية مع المسؤولين اللبنانيين، فيستقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ثم الرئيس بري، وكذلك سيلتقي وزير الخارجية جبران باسيل في الوزارة.

وسيكون للوزير الإيراني لقاء مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند السادسة من مساء غد الإثنين.

وفي المطار قال ظريف: "انه حقيقة لمن دواعي سروري واعتزازي بأن زيارتي الحالية الى لبنان الشقيق تتزامن مع مناسبة سعيدة تمثلت في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وفي هذه المناسبة أتقدم من لبنان حكومة وشعبا بالتهنئة والتبريك. ومرة أخرى أعبر عن الموقف الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوقوف الى جانب لبنان الشقيق في كافة الظروف".

وأضاف: "ونحن نعتبر ان التجربة اللبنانية الفريدة تعتبر نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة، إذ ان لبنان استطاع أن يكون عنوانا للحرية والديموقراطية من جهة، وعنوانا للمقاومة والصمود من جهة أخرى، وبالتالي فهو يفتخر بأنه نموذجا اسطع لهاتين القيمتين الإنسانيتين". وقال: "انني إذ أتقدم سلفا بالشكر والتقدير من الحكومة اللبنانية ومن وزارة الخارجية على حسن الإستقبال وحفاوته، آمل أن أتمكن خلال هذين اليومين أن ألتقي بالمسؤولين اللبنانيين المحترمين كي أتشارك وأتبادل العديد من وجهات النظر معهم حول العديد من الملفات".

وردا على سؤال قال ظريف: "هذه الزيارة لها هدفان أساسيان الأول يتمثل في إعلان التضامن والوقوف الى جانب لبنان الشقيق، والثاني إعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية انه لديها الإستعداد الشامل والكامل أن تتعاون مع الحكومة اللبنانية الشقيق في كافة المجالات وعلى كافة الصعد".

وحول مساعدة إيران عسكريا للجيش اللبناني قال ظريف: "نحن لدينا دائما مثل هذا الإستعداد، وكنا قد أعلنا في غير مناسبة عن هذا التوجه في إيران ولكن بانتظار أن تكون هذه الرغبة متوافرة لدى الجانب اللبناني".

قماطي: ظريف سيبلغ المسؤولين استعدادا ايران لدعم لبنان

وأوضح الوزير قماطي​ في مؤتمر صحافي بعد لقاء الاحزاب الوطنية، ووزير خارجية ايران أن " ظريف اكد أن "إيرن مستعدة لإمداد لبنان في مختلف المجالات وتقديم الدعم"، مشيراً الى أنه "اليوم سمعنا كلاما سيوصله رسميا الى المسؤولين اللبنانيين عن استعدادا ايران لتكون الى جانب لبنان ليكون قويا لمواجهة الأخطار".

واضاف: ""في هذا الوقت تعاني ايران من تطويق دولي ومحاولة فرض عقوبات وضربها اقتصاديا وهي صامدة ومستعدة لتقديم الدعم للبنان في كل المجالات". وشدد على أن "لبنان مستقل في سياسته وفي قراراته"، مشيراً الى أن "الحكومة مستعدة لأن تكون ايجابية لتحل مشاكل الشعب واذا كانت ايران السباقة في ان تطرح نفسها لان تكون الى جانب لبنان نقول لإيران شكرا خصوصا ان هذه المساعدات بدون شرط او مقابل".

وشدد قماطي على أن "هذه الحكومة حتى الآن جادة في حل مشاكل لبنان وعندها النية والاستعداد لذلك، وفي اولى الأولويات الآن موضوع ​الكهرباء​، سنطرح المساعدة الإيرانية ونفترض ان نتخذ القرار الذي ينسجم مع لبنان".