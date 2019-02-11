دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة باريس فرنسا تقاضي Airbnb بسبب نشر أماكن مخالفة لقوانين الإيجار

ليس غريبًا على منصة Airbnb التعرض لمساءلة قانونية بسبب طريقة تعامل المستخدمين من مؤجرين ومتأجرين، حيث تختلف السياسة الخاصة بكل بلد وفي نفس الوقت تحدث الكثير من المخالفات بسبب تباين القوانين، وهذه المرة كانت فرنسا مرة أخرى هي صاحبة القضية وخصوصًا بالحديث عن العاصمة باريس.

وبينما تعتبر فرنسا وعاصمتها باريس من أكبر الوجهات السياحية في العالم، فإنها عانت الفترة الأخيرة من مشاكل إيجارات السياحة وخصوصًا على تطبيقات مثل Airbnb، حيث أن هناك العديد من المؤجرين غير مسجلين لدى السلطات الفرنسية مما يضع الكثير من الأشخاص في خطر.

ورفعت بلدية باريس دعوى قضائية ضد Airbnb بسبب وجود أكثر من 1,000 إعلان لأماكن إيجار مخالفة للقوانين المتبعة هناك، حيث أن القوانين تقتضي عدم تأجير أصحاب المنازل لها أكثر من 120 يوم بالعام، وهذه الأماكن المعلن عنها مخالفة للقوانين وفقًا للعاصمة الفرنسية التي لم تعطي تفاصيل أكثر حول الأمر.

كانت فرنسا قد سنت قوانين سابقة تلزم من يريد تأجير منزل أو مكان معين عبر تطبيقات مثل Airbnb أن يقوم بتسجيله لدى البلدية، وأوضحت وقتها أن أي تطبيق ينشر منزلًا غير مرخص سيعرض نفسه للقضاء.

وتطالب باريس بدفع 12,500 يورو كمخالفة لكل إعلان على المنصة، وهو ما يجعل Airbnb تواجه غرامة مقدرة بنحو 14.2 مليون دولار في حال إدانتها.

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