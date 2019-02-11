دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوانين بريطانية جديدة ستمنع هواوي من العمل على شبكات الجيل الخامس

قالت صحيفة “ذا صن” أن الحكومة البريطانية وضعت قوانين جديدة للاستثمارات الأجنبية في البلاد، مما ستنعكس هذه القوانين على شركة هواوي الصينية وستمنعها من العمل على المشاريع التقنية الحساسة في المملكة المتحدة بما يتضمن شبكات الجيل الخامس 5G.

وأضحت الصحيفة أن وزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الدفاع غافين ويليامسون قلقين حول دخول الشركة الصينية ضمن المشاريع الحساسة في البلاد، ما يعني أنه سيكون باستطاعتها التجسس على الشركات والمؤسسات البريطانية لصالح الحكومة الصينية عبر شبكات الجيل الخامس بحسب تعبير الصحيفة.

وتعاني هواوي حتى الآن من مشاكل مع الحكومة الأمريكية حول قضايا شبيهة، كما أنها واجهت مشاكل أخرى في كندا وأستراليا، إلا أن الأخيرة ما زالت مستمرة بالعمل معها في نطاق محدد.

التدوينة قوانين بريطانية جديدة ستمنع هواوي من العمل على شبكات الجيل الخامس ظهرت أولاً على عالم التقنية.