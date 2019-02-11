الرئيس اللبناني يدعو إيران لتسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا

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ونقلت قناة "LBC" عن عون قوله: "إن لإيران دورها الخاص في المساعدة في تحقيق عودة اللاجئين"، مضيفا: "أن الحكومة الجديدة ستعطي هذه القضية اهتماما خاصا".
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
وأعلن ظريف أن إيران مستعدة للتعاون مع لبنان في كل الاتجاهات وعلى جميع المستويات. وأشار إلى أن العلاقات الطيبة بين الشعبين لن تسهم إلا في التوصل إلى نتيجة إيجابية للطرفين.
ويشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى لبنان، يوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين. ومن المقرر عقد اجتماعات مع قيادة مع قادة الأحزاب وحركات المقاومة.
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