الكرملين: بوتين سيبحث مع روحاني وأردوغان خطوات تحقيق تسوية مستدامة في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في القمة الثلاثية الرابعة لزعماء الدول الضامنة لصيغة أستانا للتسوية السورية. سيلتقي خلال المباحثات مع الرئيس الإيراني روحاني، والرئيس التركي أردوغان ومن المقرر بحث الخطوات المشتركة لتحقيق تسوية مستدامة للوضع في سوريا". يتبع…

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