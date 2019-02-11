غريفيث يصل إلى صنعاء لمناقشة مقترح لإعادة الانتشار في الحديدة

القاهرة- سبوتنيك. وأبلغ مصدر سياسي يمني في صنعاء، وكالة "سبوتنيك"، بأنه من المقرر أن يلتقي غريفيث في صنعاء الرئيس الجديد للجنة الأممية لتنسيق إعادة انتشار القوات بالحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد القادم من عدن، لبحث تفاصيل مقترح وآلية لإعادة انتشار القوات تتضمن تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية بإدارة قوات دولية، تمهيدا لمناقشته مع قيادة جماعة "أنصار الله".

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وأضاف المصدر أن المبعوث الأممي سيبحث مع جماعة "أنصار الله" التحضير لجولة مشاورات سلام جديدة بينها وبين الحكومة اليمنية.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اتفقتا، خلال مشاورات السويد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارجها.

وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، أن "الطرفين (الحكومة وجماعة أنصار الله) اتفقا على تسوية مبدئية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما".