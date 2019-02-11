استقرار #أسعار_النفط وسط تخفيضات #أوبك

الخليج - رويترز

استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل تنامي أنشطة الحفر الأمريكية والمخاوف على الطلب بسبب التقدم البطيء في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وهو ما وازن أثر الدعم الآتي من جهود كبح المعروض التي تقودها أوبك.

وفي الساعة 0945 بتوقيت جرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مستقرا دون تغير يذكر عند 62.13 دولار للبرميل، بزيادة ثلاثة سنتات فحسب. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا إلى 52.45 دولار.

وقالت شركة جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية في فيينا “أسعار النفط مازالت تتحسس طريقها. من ناحية، هناك خفض إنتاج أوبك+، والذي زاد بفعل المشاكل المتنامية المحيطة بالمعروض النفزويلي”، وأضافت “وفي ذات الوقت، لا مفر من حقيقة أن بيانات اقتصاية عديدة صدرت في الأيام القليلة الماضية لم تكن مشجعة للغاية، وأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية لا تتقدم سريعا جدا على ما يبدو.”

كانت شركات الطاقة العاملة في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي عدد الحفارات النفطية للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع حسبما أظهره تقرير أسبوعي من بيكر هيوز يوم الجمعة.