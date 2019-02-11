"حظر الفصل التعسفي".. وزير القوى العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس © افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 (8) افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 (8)

كتب – أسامة عبد الكريم :

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، يسد ثغرات قانون العمل الحالي الذي يحمل رقم 12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العمال وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالإستاد الرياضي في شبين الكوم، الذي يوفر 9490 فرصة عمل للذكور والإناث، منها عددا من الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة توفرها نحو 76 شركة، بحد أدنى فى الأجر 1200 جنيه، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الأحد .

وأوضح سعفان، أن مشروع القانون يشجع الشباب للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

تابع: "القانون لا يعتد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، ويقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، ويعالج بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة".