السعودية تفاجئ العراق بشأن "هدية" الملك سلمان

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وقال السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض، إن السعودية قد تحول الملعب الذي أهدته للعراق إلى مدينة رياضية متكاملة، وذلك وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

بدوره، قال رئيس اللجنة المشرفة على تشييد الملعب، عبد الرحمن حمد، إن "اللجنة تدرس تحويل الملعب إلى مدينة رياضية متكاملة، كما بدأت أولى خطواتها مع الحكومة العراقية لبناء الملعب الذي أهداه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للعراق".

في هذه الأثناء، أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، عن ترشيح ثلاثة مواقع لبناء المعلب المهدى من ملك السعودية الى العراق، مشيرة إلى أن الوفد السعودي الذي وصل بغداد منذ يومين سيطلع على المواقع المرشحة.

وقالت الوزارة إن "الجانبين العراق والسعودية، عقدا الاجتماع الثاني بشأن تحديد المواقع ورسم آلية المباشرة بالمشروع للملعب المهداة من المملكة العربية السعودية الى الشعب العراقي". وأكدت أن "تحديد الموقع لمكان الملعب سيقطع شوطا كبيرا في بناء المشروع بأفضل صورة، وستكون هناك زيارة اليوم الإثنين للإطلاع على ثلاثة مواقع وهي مشروع بسماية وعلوة الرشيد ومدينة اليوسفية من اجل مشاهدة المكان المناسب للمشروع".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد في مارس/ آذار الماضي، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة.

وفي فبراير /شباط الماضي، فاز المنتخب العراقي، على نظيره السعودية 4-1 وديا في البصرة في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وقتها تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.