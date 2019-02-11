مسؤول: تايلاند ستفرج عن لاعب الكرة البحريني العريبي مساء اليوم بعد أن تخلت البحرين عن طلب تسليمه
مصدر في مكتب الادعاء: تايلاند ستفرج عن لاعب الكرة البحريني العريبي بعد إسقاط طلب التسليم
يتبع…
كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجئ في قضية لاعب الكرة البحريني حكيم العريبي بعد الإجراء الأخير للمنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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