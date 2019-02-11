قرار مفاجئ في قضية لاعب الكرة البحريني حكيم العريبي بعد الإجراء الأخير للمنامة

مسؤول: تايلاند ستفرج عن لاعب الكرة البحريني العريبي مساء اليوم بعد أن تخلت البحرين عن طلب تسليمه

مصدر في مكتب الادعاء: تايلاند ستفرج عن لاعب الكرة البحريني العريبي بعد إسقاط طلب التسليم

يتبع…