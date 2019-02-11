بالفيديو... الحريري يتناول الكنافة في دبي

وأظهر مقطع الفيديو وصول رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى القنصلية اللبنانية في دبي، حيث استقبلته الجالية اللبنانية ونظم احتفالا بالمناسبة.

كما قام الحريري بتناول الكنافة اللبنانية مع مسؤولين لبنانيين آخرين.

وكان الحريري وصل، أمس الأحد، إلى دبي، للمشاركة في أعمال "القمة العالمية للحكومات" التي انطلقت في دبي وشارك الحريري من خلال القاء كلمة باسم لبنان شجع خلالها المستثمرين العرب على العودة إلى لبنان والاستثمار فيه من خلال سياسات اقتصادية خاصة ستقدم لهم، كما أكد الحريري على العمل من أجل لبنان لتحسين وضعه الاقتصادي الاجتماعي.