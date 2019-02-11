حملة لدعم اليمن في بلجيكا تجمع ما يقارب 48 ألف يورو

بروكسل/ يوسف خطيب/ الخليج 365

جمع الفرع النسوي لاتحاد الديمقراطيين الدوليين، مساعدات مالية، بلغت 48 ألف و200 يورو، في حملة إنسانية لمساعدة اليمن، أطلقها الفرع في بلجيكا.

وشارك في الحملة منظمة الهلال الأحمر التركية، وحملت شعار "مساعدات عاجلة لليمن".

وقال سفير تركيا لدى بروكسل زكي ليفنت غومروكجي، خلال كلمة ألقاها في حفل اختتام الحملة، ببروكسل، إن اليمن يعاني من "مأساة إنسانية".

وأضاف غومروكجي، أن هذه الحملة مهمة جدا لمساعدة اليمنيين على تجاوز ظروف الحرب التي يعيشونها.

بدوره، قال المدير العام للاتحاد "بولنت بيلغي"، إنهم يولون أهمية كبيرة للمشاكل التي تعاني منها بلدان المنطقة، وأنهم يحرصون على تقديم المساعدة ما أمكن.

جدير بالذكر، أن السعودية تقود تحالفا عربيا منذ مارس/ آذار 2015، ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

يشار أن اتحاد الديمقراطيين الدوليين، يتمثل في عدة منظمات للمجتمع المدني في أوروبا، يقع مقره الرئيسي بمدينة كولن الألمانية.