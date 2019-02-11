«الجبير»: التحقيقات مستمرة للكشف عن مكان جثة «خاشقجي»

صحيفة الخليج الالكترونية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن وفاة جمال خاشقجي مأساة كبيرة، ارتكبها موظفون تصرفوا خارج نطاق سلطتهم، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر بالتحقيق، وأدى ذلك إلى اعتقال عددٍ من الأفراد، ووجهت الاتهامات إلى 11 منهم.

وأضاف الجبير: “لقد بدأت المحاكمات وقلنا إننا نحقق، وسنحمّل المسؤولية للمتورطين في القضية وسوف نعاقبهم، وعلى الجميع الانتظار حتى تنتهي العملية القانونية ثم الحكم علينا، وألا يحكموا علينا قبل انتهاء التحقيقات والعملية القانونية كاملة”.

وتابع الجبير في لقاء مع البرنامج الأمريكي الشهير “Face the Nation”، أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة مكان جثة الإعلامي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن النائب العام في المملكة يعمل على محاولة كشف تلك الحقيقة.

وأضاف أنه طلب من تركيا الأدلة وسألهم عدة مرات رسميًا من خلال القنوات القانونية الرسمية لتقديم الأدلة، ومازلنا في انتظار الحصول على أي دليل قد يكون لديهم.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الاحتمالات، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق مع المتهمين لمعرفة ما فعلوه مع الجثة، وأن التحقيق مستمر، وستظهر الحقيقة في النهاية.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن مواقف الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية كانت واضحة للغاية، وأكدوا أنه لا أدلة، ولا يوجد أي دليل يشير إلى وجود علاقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذه القضية، مشيرًا إلى أن هناك اتصالات مستمرة من قِبل القنوات الاستخباراتية السعودية مع الاستخبارات الأمريكية.

وبشأن تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأخير، قال الجبير: “لا يمكنني التعليق على تقرير مستند إلى مصادر مجهولة بشأن مقتل خاشقجي، وأن الكثير من التقارير ظهرت خلال الشهرين أو الثلاثة الأخيرة، والتي تبين عدم صحتها، وتبين أنها كانت خاطئة”.