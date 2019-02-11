ثلاث لجان تكشف غش ملاك #الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز.. هذه أبرز المخالفات

صحيفة الخليج الالكترونية

تعمل ثلاث لجان على كشف العبث والغش الذي يلجأ إليه بعض ملاك الإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وهي: لجنة طبية لتحديد المخالفة وإثباتها طبيًّا، ولجنة نظر وتحقيق في حال ثبوتها، ثم لجنة اعتماد الأجهزة المستخدمة في ذلك.

واستبعدت إدارة المهرجان، الذي يشرف عليه نادي الإبل، الأسبوع الماضي، اثنين من المشاركين في فئة الفحل وإنتاجه من ألوان “المجاهيم والشعل” من المنافسة في جميع الفئات، بعد تورطهما بحقن الإبل بمواد تجميلية، وتم حرمانهما من المشاركة في المهرجان لمدة 3 مواسم.

وكشفت اللجنة المحظورات في المسابقة من حقن الإبل بالبوتكس والسليكون، والمواد التجميلية عمومًا، وضرب الإبر المنشطة والمخدرة، واستخدام الزيوت المختلفة، ونفخ الفرائص والرأس، والعمليات الجراحية لتغيير الشكل، واستعمال الصبغ وتغيير اللون، واستخدام السُّكَّر أو أي شيء حلو مشابه له، والأدوية، حتى لو كانت مخصصة للعلاج.

وأوضحت اللجنة أن المخالفين سيكونون عرضةً لعقوبات الاستبعاد، وحرمان المخالف وإبله من المشاركة في هذه الدورة ودورات مقبلة قد تصل إلى 5 دورات، وإحالة المخالف إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات الواردة في الأمر الملكي الخاص بذلك.