لهذا السبب.. #التجارة تستدعي 43 مركبة “رولز رويس” و”فانتوم”

صحيفة الخليج الالكترونية

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الأحد، 43 مركبة رولز-رويس كولينان، فانتوم “ CULLINAN ,PHANTOM ” 2017 – 2019 .

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن السبب هو حدوث خلل مُحتمل لأحد أنابيب تبريد الزيت؛ قد يؤدي مع مرور الوقت إلى حدوث تآكل وتلف في الأنبوب.

وأوضحت وزارة التجارة أن الإجراء الذي يجب اتخاذه، هو التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال Recalls.sa.

ونصحت الوزارة المستهلك بالتواصل مع الشركة؛ لفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.