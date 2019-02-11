الاتحاد لم ينتصر في #جدة في منافسات #الدوري_السعودي

حسن القبيسي

حافظ فريق الهلال لكرة القدم على فارق النقاط الست بينه وبين مطارده النصر، حينما وصل للنقطة الـ 46 في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مثلما حافظ النصر على وصافة الترتيب (40 نقطة) بفوز الأول على الباطن 3/2، والثاني على القادسية 3/1.

وقفز الأهلي للمركز الثالث (36 نقطة) بعد فوزه على الحزم 4/2 مستفيدا من خسارة الشباب (34 نقطة) الذي تراجع للمركز الرابع من الفتح 1/0 في ختام الجولة الـ 19 من المسابقة.

كما قفز الوحدة للمركز الخامس (31 نقطة) بفوزه على الرائد 3/1 ليحقق الفوز ذهاباً وإياباً على نفس الفريق لأول مرة له في دوري المحترفين السعودي، حيث فاز ذهابا 4/1، وقفز الفتح أيضا للمركز الثامن (25 نقطة)، إذ نجح للمرة الخامسة على التوالي في المحافظة على سجل مواجهاته امام الشباب خالياً من الخسارة (انتصارين 1/0، وثلاث تعادلات 1/1)، حيث كان آخر فوز للشباب أمام الفتح في موسم 2016 بنتيجة 2/0، في الوقت الذي تراجعت فرق التعاون والفيصلي والقادسية والرائد عن مراكزهم في الجولة الماضية لتعثرهم.

ولم تشهد مراكز الحزم (19 نقطة)، الباطن (18 نقطة)، الفيحاء (16 نقطة)، الاتحاد (14 نقطة)، وأحد (12 نقطة) أي تغير عن الجولة الـ 18 وبقوا في المراكز من 12 وحتى الأخير تواليا.

وشهدت الجولة الـ 19 مواصلة الهلال المتصدر تسجيله للأهداف في كل جولات الدوري مقتربا من رقم الأهلي الأكثر فوزا في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بـ 25 فوز متتالي (رقم قياسي).

وحافظ الاتحاد على شباكه نظيفة للجولة الرابعة على التوالي، لكنه حصد خمسة نقاط فقط من أصل 30 متاحة له في المباريات التي لعبها كصاحب الأرض هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي، إضافة إلى تسجيله مع التعاون نتيجة 0/0 لأول مرة في تاريخ مواجهاتهما المباشرة في تاريخ دوري المحترفين، كما حقق أحد فوزاً تاريخي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بتسجيله نتيجة 4/1 وسجلت في شباك الفيصلي.

ووصلت عدد أهداف الدوري لـ 433 هدفا بمعدل 2.85 هدف في كل مباراة، فيما واصل الفرنسي بافيتمبتي غوميز مهاجم فريق الهلال محافظته على لقب هداف المسابقة برصيد 15 هدفا بفارق هدفين مهاجمي نادي الأهلي عن ديجانيني تفاريس القادم من الرأس الأخضر، والسوري عمر السومة (13 هدف لكل منهما)، فيما حل رابعا الكاميروني لياندر توامبا مهاجم فريق التعاون برصيد 12 هدف.

وخطف لاعبو الهلال الثلاثة عبد الله عطيف، ميلوس ديجينيك، ومحمد كنو لقب الأكثر تمريراً بنجاح في الجولة، حيث مرر الأول 102، والثاني 84، والثالث 83 تمريره ناجحة.