وظائف_شاغرة للمواطنين في كلية الملك فهد الأمنية

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت كلية الملك فهد الأمنية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين فقط، من حملة البكالوريوس فما فوق.

واشترطت الكلية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن تكون جميع المؤهلات الجامعية تم الحصول عليها من جامعات سعودية أو جامعات أخرى مُعترف بها من قبل وزارة التعليم.

إضافة إلى ألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس والماجستير عن ” جيد جدا ” أو ما يعادلها وأن تكون الدراسة في جميع المؤهلات العلمية بالانتظام الكلي، وأن لا يكون المتقدم ملتحقاً بوظيفة حكومية عسكرية أو مدنية.

كما اشترطت ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات وأن لا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب لوظيفة معيد عن 25 عاماً و33 عاماً للمتقدمين لوظيفة محاضر ومدرس لغة.

أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الشامل من قبل الكلية واحضار مشهد اختبار القدرات للجامعيين للمتقدمين لوظيفة (معيد).

ويمكن التقدم عن طريق موقع الكلية من هنــــــــــــا..