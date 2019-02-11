طائر يتسبب في تعطل رحلة جوية متجهة إلى #جازان

صحيفة الخليج الالكترونية

تعرضت رحلة متجهة من مطار دبي الدولي، إلى مطار الملك عبدالله بجازان، لحادث عرضي، تسبب في إعادة الطائرة مجددًا إلى مدرج مطار دبي.

وأوضحت شركة فلاي دبي، في بيان لها، أن طائرًا اصطدم بأحد محركات الطائرة في الجو، ما تسبب في خلل فني.

وأضافت الشركة أنها اضطرت للعودة إلى مطار دبي، وتم تجهيز طائرة أخرى.