- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
شهدت أجزاء من منطقة الرياض أمس (الأحد) هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، سالت على أثرها الشعاب والأودية، وأدت لامتلاء الشوارع بمياه الأمطار.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة غزارة الأمطار التي هطلت مصحوبة بأصوات الرعد، وامتلاء سد عضيدان بمحافظة الغاط شمال المنطقة بالمياه بعد الأمطار الغزيرة.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد قد نبهت لهطول أمطار رعدية على منطقة الرياض أمس قد تؤدي لجريان السيول، متوقعة أن تشهد المنطقة اليوم (الإثنين) استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. #أمطار غزيرة وسيول على أجزاء من #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.