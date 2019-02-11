شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات مهمة عن نظام التشغيل المقبل «جوجل أندرويد Q» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة جوجل مؤخراً عن نسخة أندرويد 9، والذي يعرف بـ Pie، إلا أن أحدث تقرير كشف أن الشركة بدأت بالفعل العمل على نظام التشغيل أندرويد 10، والذي سيحمل حرف Q، كعادة شركة أبل في ترتيب أسماء إصدارات أنظمة التشغيل التابعة لها، وفيما يلي نعرض مجموعة من المعلومات عن هذا التحديث الجديد المنتظر وفقاً لبعض التسريبات التي ظهرت كما يلي:

1- من المنتظر أن يحمل نظام التشغيل الجديد حرف Q في اسمه، لذلك ربما يكون Quesito، Quindim، Quiche، Qottab، Quince، Quarabiya.

2- من المنتظر أن يتم الكشف عن أول معاينة للمطورين من النظام خلال شهر مارس، بعد ذلك في مؤتمر I / O تطرح Google معاينة للإصدار مع بعض المعلومات الإضافية حول الميزات والتغييرات الجديدة، لتصل النسخة النهائية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

3- من المتوقع أن يتضمن نظام التشغيل المقبل ميزة “الوضع المظلم” بشكل افتراضي في نظام التشغيل.

4- سيتيح النظام المقبل ميزة Desktop Mode، والتي تشبه إلى حد كبير ميزة Samsung Dex لتوفر تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي كاملة مع سطح المكتب القياسي وتطبيقات كاملة الحجم.

5- سيضم نظام التشغيل المقبل من جوجل المزيد من مزايا الخصوصية التي نشرتها جوجل باستخدام Android Pie.

6- إزالة ميزة Android Beam، وهي الميزة التي يتم استخدامها لمشاركة الملفات بين الأجهزة.

7- من المنتظر أن يمتلك Android 10 خاصية التعرف على الوجه في المنزل.

8- سيمتلك خطوطاً وأيقونات وألوناً جديدة.