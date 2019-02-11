شكرا لقرائتكم خبر عن «مسح القوى العاملة» يكشف نسبة تراجع عدد المقيمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن جملة عدد المشتغلين في المملكة انخفضت إلى 13.33 مليون فرد مقارنة بنحو 13.89 مليون فرد بنهاية الربع الأول عام 2017.. وانخفض عدد الأجانب المشتغلين بالربع الأول 2018 مقارنة بنفس الفترة 2017 بنسبة 1.6 %.

ويمثل الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الأول 2018م 11.30 مليون فرد، ما نسبته 84.7 % من إجمالي المشتغلين، وتمثل الإناث منهم 2.03 مليون بنسبة 15.3 %. وفي الربع الأول من العام 2017 يمثل الذكور منهم 11.88 مليون فرد ما نسبته 86 % من إجمالي المشتغلين، ويمثل الإناث منهم 2.01 مليون بنسبة 14 %.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء فقد بلغ عدد الأجانب في الربع الأول من العام 2018 المشتغلين 10.18 مليون عامل، ما يمثل 76.4 % من إجمالي المشتغلين في المملكة، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.15 مليون فرد، وهو ما يمثل 23.6 % من الإجمالي. وبمقارنة بالربع الأول العام 2017 بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.85 مليون عامل ما يمثل 78 % من إجمالي المشتغلين بالمملكة، فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.04 مليون فرد وهو ما يمثل 22 % من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية خلال الربع الأول 2018 بـ9.7 مليون عامل، ما يمثل 72.8 % من إجمالي المشتغلين، ثم الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بـ9.2 %، فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 18 % من الإجمالي، وبلغ أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية خلال الربع الأول من العام 2017 بـ10.3 مليون عامل ما يمثل 74 % من إجمالي المشتغلين أما الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بـ9 % فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 17 % من الإجمالي.

أظهرت النتائج الربع الأول 2018 ارتفاع معدل البطالة للسعوديين إلى 12.9%، مقارنة بـ12.3 % بنهاية الربع الأول 2017، حيث بلغ معدل البطالة بين الذكور 3.2 % وبين الإناث 30.9 %، فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين الذكور خلال الربع الأول العام 2017م، 7.2 % وبين الإناث 33 %.

يشار إلى أن هناك تراجعاً لتحويلات الأجانب من المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 9.83 مليارات ريال مقابل 10.427 مليارات ريال في شهر أغسطس الماضي بتراجع 5.65 %، ويعتبر هذا الهبوط الأقوى منذ مطلع العام الماضي 2018م والأدنى بين مثيلاته شهرياً.

وبدأت السعودية تطبيق برامج لتوطين الوظائف بما في ذلك قطاعات كاملة كانت تسيطر عليها العمالة الوافدة بهدف تقليص نسب البطالة وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.

وخلال الربع الثالث من 2018 بلغت قيمة تحويلات الأجانب نحو 32.439 مليار ريال مقابل 32.380 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2017 ومقابل 35.079 مليار ريال في الربع السابق عليه بانخفاض 7.5 %.