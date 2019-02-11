مصر تحسم أمرها في مسألة إعادة العلاقات مع قطر (فيديو)

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© REUTERS / Mohammad Hamed
وقال، إن "موقفنا واضح ولن يكون هناك استعادة لطبيعة العلاقات إلا في حال التغير الملموس في السياسات القطرية بحيث لا ترتد بآثار سلبية على مصر وشعبها".
وأضاف أن:"فكرة المصالحة لم أسمعها من الشركاء والموقف متسق وثابت".
وتعصف أزمة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث تلعب الكويت دور الوسيط لحل الخلافات بين الجانبين.
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