جدة زارت جمعية رعاية الرياضيين الخيرية اليوم برفقة المهندس حاتم باعشن والكابتن سامي شاس وعضو شرف النادي عبدالرحيم الصاعدي الابن عبدالله النهدي المريض بالسرطان بمستشفى الجامعه والوقوف على صحته وحالته وشد ازره ونسأل الله له السلامه والعافية

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية رعاية الرياضيين تزور “عبدالله النهدي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.