٢٥ فلماً تتنافس لخطف جوائز جمعية مكارم الأخلاق

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف أمين عام جمعية مكارم الأخلاق الأهلية الدكتور علي القحطاني، عن وصول 25 فلماً للتصفيات النهائية من أصل 100 فلم، بعد أن اجتازت شروط المشاركة في المسابقة.

واختارت جمعية مكارم الأخلاق الأهلية 3 محكمين، لتقييم المشاركات في مسابقة (كلايكت مكارم) للأفلام القصيرة، مقدم وصانع محتوى البرامج علي العزازي، والمخرج المنتج السينمائي الواثق الصادق، والمصور حسين دغريري، لاختيار الأفلام الفائزة.

وأشار القحطاني إلى أن الأفلام المتأهلة للمرحلة النهائية ستخضع للتقييم من قبل لجنة التحكيم بنسبة تصل إلى 70%، بينما ستخصص نسبة 30% للرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر أن المسابقة فرصة حقيقة للمواهب المهتمة بالسينما وصناع الأفلام لتبادل الخبرات فيما بينهم، وعرض أعمالهم على متخصصين في المجال، ليساعدونهم على تطوير أعمالهم في النسخ المقبلة من المسابقة.

وأكد القحطاني، أن الجمعية تلقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية من صناع الأفلام القصيرة في المملكة، والذين عبروا عن سعادتهم في دعم صناع الأفلام وإبراز أعمالهم من خلال هذه المسابقة.

وألمح إلى وصول العديد من الاقتراحات من المهتمين في المجال لتطوير المسابقة خلال السنوات المقبلة، وإضافة مجالات أخرى تساهم في توسيع دائرة مشاركة الشباب والشابات.

وخصصت جمعية مكارم الأخلاق بالشراكة مع أوقاف العضيبي، جوائز ضخمة للمسابقة حيث تصل إلى 100 ألف ريال، موزعة على أصحاب المراكز الثلاثة في الموسم الأول (لكلاكيت مكارم) لصناع الأفلام القصيرة في المملكة.

يذكر أن مسابقة (#كلاكيت_مكارم) تهدف إلى تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع من خلال استخدام الدراما الهادفة بمحتوى جذاب ونوعي، في 4 مجالات رئيسة، تتعلق بأثر مكارم الأخلاق في المجتمع، وبيئة العمل، والمنزل والأسرة، وفكرة رمزية عن أهمية الأخلاق.