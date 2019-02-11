محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المستقبل يتطلب الاستعداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القادة وكبار الحضور والمسؤولين في القمة العالمية للحكومات، وأكدا أن القمة العالمية للحكومات تعمل على استشراف مستقبل الحكومات.

وأشار صاحب السمو، نائب رئيس الدولة، إلى أن دولة الإمارات حريصة على إلهام حكومات العالم، لتوظيف الابتكار في إيجاد حلول تُثري حياة الإنسان وترتقي بالمجتمعات، مشيراً سموه إلى أن القمة العالمية للحكومات، منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الإنسانية.

وقال سموه، على تويتر: «شهدت أعمال أولى جلسات القمة العالمية للحكومات 140 حكومة، و600 متحدث، و4000 مسؤول من كافة القطاعات الحكومية والخاصة، وذات النفع العام.. منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الإنسانية».

وأضاف سموه: «خلال زيارتي لمتحف المستقبل ومعرض الحكومات الخلاقة، ضمن القمة العالمية للحكومات، نوافذ مفتوحة على المستقبل القادم.. كلما عرفنا أكثر عما ينتظرنا.. كان استعدادنا له أكبر.. وفوزنا بفرصه أعظم».

وتفاعل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مع القمة، ونشر مجموعة من الصور في القمة.

فيما غرد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على «تويتر»: «استلهاماً لرؤى محمد بن راشد الرائدة، وترسيخاً للمراكز المتقدمة التي حققتها الإمارات في المجالات كافة، تأتي القمة العالمية للحكومات، لتناقش قضايا الإنسان بكل أبعادها؛ لأنه محور كل الخطط والسياسات الحكومية التي ترتقي باستشراف المستقبل، وتحسين واقع المجتمعات وإيجاد الحلول لتحديات العالم».

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في محاضرته أن العلاقة بين الأديان دخلت مرحلة جديدة بعد لقاء البابا والإمام في أبوظبي وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.

فيما غرد د. أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية عبر حسابه على «تويتر»: «منصة إماراتية ناجحة تضاف إلى الجسور التي نبنيها للتواصل والتنمية، رسائل الإمارات إيجابية ويعززها العمل الجاد والمثابرة».