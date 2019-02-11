النعيمي يعيد تنظيم مجلس أولياء الأمور والمعلمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل المرسوم الأميري رقم «25» لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم مجلس أولياء الأمور والمعلمين في إمارة عجمان ويُعمل به من تاريخ صدوره.

ونص المرسوم على تعديل نصوص المادتين «6» و«7» من المرسوم الأميري رقم «25» لسنة 2017 على النحو الآتي:

المادة «6»: تشكيل المجلس. ُشكل المجلس بقرار أميري من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء من ضمنهم نائب الرئيس. يجب أن يكون رئيس المجلس من مواطني الدولة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة.

المادة «7»: اجتماعات المجلس: يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل سنوياً بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.

تصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

يجوز للمجلس في حال تعذر عقد الاجتماع لأي سبب من الأسباب اتخاذ قراراته وتوصياته بالتمرير على أن يدون في أول محضر اجتماع تالٍ الأسباب التي دعت إلى اللجوء إلى هذا الإجراء.

يٌلغى القرار الأميري رقم «15» لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس أولياء الأمور والمعلمين بإمارة عجمان كما يُلغى أي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ينشر المرسوم بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصها.

(وام)