مواجهات حجور على أشدها.. والتحالف يسند المقاومة القبلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء:”الخليج 365”



فرضت قبائل حجور في مديرية كشر شرقي محافظة حجة، شمال غرب اليمن، امس، سيطرتها الكاملة على مناطق وجبال الشاحي، والحوج، والذنبه، ومنطقة قريات، علاوة على السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، بينما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وآليات الميليشيات الحوثية في منطقة المندلة شرق ‫العبيسة بمديرية ‫كشر بمحافظة حجة.

وحسب موقع «سبتمبر نت» خاضت المقاومة القبلية في حجور مسنودة بمقاتلات التحالف العربي مواجهات ضارية مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، إلى عزلتي بني ريبان، وبني حليس.

وتخوض المقاومة القبلية مواجهات عنيفة ضد ميليشيات الانقلابيين شرقي منطقة العبيسة بعد أن طهرت عدداً كبيراً من المواقع في جبال المندلة، رغم قيام الميليشيات بقصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة.

وحسب «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية فإن «المقاومة الشعبية في حجور تمكنت خلال مواجهات، امس، من أسر 26 عنصراً من الحوثيين، تم إطلاق 6 منهم من أبناء مديرية الجميمة، كبادرة حسن نية».

وتكبدت الميليشيات الانقلابية مقتل اكثر من عشرين عنصراً وإصابة عشرات آخرين من مقاتليها، علاوة على الاستيلاء على مصفحة عسكرية ومركبتين قتاليتين وسيارة هايلوكس وثلاث دراجات نارية، وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر تابعة للميليشيات. وقُتل نحو 10 عناصر من ميليشيات الحوثي، وأسر 7 آخرون خلال صد رجال قبائل حجور في حجة هجوم لميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية.

وتزامنت المواجهات مع قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات متفرقة تتمركز فيها المليشيات الحوثية أسفرت عن تدمير آليات قتالية ثقيلة للمسلحين الانقلابيين في منطقة المندلة، وشرقي العبيسة.

وشنت مقاتلات التحالف، خلال الساعات الأولى من فجر أمس الأحد، 4 غارات جوية استهدفت مواقع وآليات الميليشيات الحوثية في منطقة المندلة شرق ‫العبيسة بمديرية ‫كشر بمحافظة حجة. وقالت مصادر محلية إن الغارات الجوية استهدفت تجمع مسلحي الحوثي وسيارات عسكرية ومصفحة وذخائر في شمال المندلة، مع سقوط عدد من القتلى والجرحى من اليمليشيات.

وأضافت المصادر أن 4 انفجارات دوت في المنطقة بعد الغارة الرابعة التي استهدفت إحدى العربات المصفحة والذخائر في المندلة، فيما استمرت الانفجارات في الموقع لأكثر من نصف ساعة. وأكدت المصادر أن الميليشيات نقلت عدداً من الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من معسكرات عمران إلى منطقة العبيسة، وحشدت مئات المقاتلين الذين استقدمتهم من محافظة صعدة وعمران، بغية اقتحام مديرية كشر التي لم تخضع لحكم الميليشيات منذ بداية انقلابها على الشرعية.