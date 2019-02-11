تشويش حوثي على زيارة جريفيث إلى صنعاء لإنقاذ اتفاق السويد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن:”الخليج 365”



تضاربت الأنباء مساء أمس بشأن زيارة المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء، وبعد أن كانت زيارة غريفيث مفترضة أمس

للقاء قادة ميليشيات الحوثي الإيرانية ليناقش معهم القضايا العالقة في ملف تبادل الأسرى، أعلنت مصادر أممية أخرى تأجيل الزيارة دون الكشف عن أسباب التأجيل، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أن الحوثيين يتعمدون سياسة التشويش والمماطلة لإحباط الجهود الأممية لإنقاذ اتفاق السويد، في حين مدد رئيس لجنة المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد زيارته إلى عدن لاستكمال نقاش مقترحاته مع الحكومة الشرعية.

ويعول على زيارة غريفيث للدفع بتنفيذ اتفاق السويد، بعد أن فشلت لجنة الأسرى والمعتقلين في تحقيق تقدم يذكر؛ بسبب تعنت ميليشيات الحوثي.

وكان من المفترض أن يناقش المبعوث الدولي مع قادة ميليشيات الحوثي قضايا ملف الأسرى، إلى جانب قضية الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها، وهي من القضايا التي لا يزال الحوثيون يماطلون في تنفيذها.، بحسب «سكاي نيوز عربية».

كما كان من المقرر أن يلتحق لوليسغارد، بالمبعوث الخاص في زيارته للعاصمة صنعاء، لاستعراض المقترح المقدم بإعادة الانتشار وفتح ممرات آمنة بإدارة دولية، بحسب موقع «عدن الغد».

وفي وقت سابق قدم لوليسغارد، مقترحًا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة، ووفقًا للخطة سيتم تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، تديرها قوات دولية.

ويسعى المسؤول الدولي للحصول على موافقة الحكومة اليمنية الشرعية، والمتمردين الحوثيين على خطته.

واختتمت المباحثات المتزامنة التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان، وعلى ظهر سفينة الأمم المتحدة قبالة مدينة الحديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي، الأسبوع الماضي، دون أن تحقق نتائج إيجابية.

وكان رئيس لجنة المراقبيين الدوليين، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، قد قدم مقترحاً لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة والمناطق المعزولة.

ووفقا للخطة، التي ناقشها مع المسؤولين في الحكومة اليمنية، سيتم تأمين ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، تديرها قوات دولية.

وبينما لم تتكشف تفاصيل كثيرة بشأن هذا المقترح، يسعى المسؤول الأممي للحصول على موافقة الحكومة اليمنية الشرعية، والمتمردين الحوثيين على خطته.

وكان لوليسغارد ناقش مقترحاته في عدن مع رئيس هيئة الأركان عبد الله النخعي، بحضور ممثلي الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، ومن المقرر أن يناقشها أيضا مع الانقلابيين.

وكان مقررا أن يتوجه لوليسغارد إلى صنعاء أمس، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أنه سوف يواصل بعض اللقاءات في عدن قبل التوجه إلى صنعاء اليوم الاثنين.

وقالت قوات المقاومة المشتركة إن ميليشات الحوثي الإيرانية تواصل خرق قرار وقف إطلاق النار في الحديدة، وتستهدف مواقعها والأحياء السكنية.

وأضافت أن الحوثيين استهدفوا منازل المواطنين في حي منظر التابع لمديرية الحَوَك جنوبي مدينة الحديدة بقذائف المدفعية، مما سبب موجة نزوح للسكان.

وواصل الحوثيون قصفهم على مواقع ألوية العمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة. وقالت قوات العمالقة إن مواقعها تعرضت للقصف بالأسلحة المختلفة من الحوثيين، مما أدى إلى تهجير عشرات الأسر من قراهم هربا.