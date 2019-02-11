عهود الرومي: الإمارات تنشر الرفاه في كل جوانب الحياة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان

أكدت عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، أن الإمارات تسعى إلى نشر الرفاه في كل جوانب الحياة، حيث وضعنا أداة تتمثل في تحليل الرفاه ومنافعه وكلفته، كما يجب النظر إلى السعادة والرفاه من منظور شامل، إذ إن كل مؤسسة لها دور محدد، ونعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالارتكاز على الاستراتيجية الشاملة للسعادة، كما لدينا شبكة مدارس من القطاعين الحكومي والخاص هدفها الاهتمام برفاه التلاميذ والأساتذة على حد سواء، ووضعنا كتيباً للتأكد من أن المدارس ترتكز على الرفاه في مناهجها التعليمية، خاصة أننا نقوم باستشراف السعادة من المعلمين، للتعرف الى أفضل الطرق لتحسين أنماط الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في إطلاق التقرير العالمي للسعادة وجودة الحياة، في جلسة بعنوان «السعادة وجودة الحياة» بمشاركة جيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وماريا مانويل ليناو ماركيز، وزيرة شؤون الرئاسة والتحديث الإداري في جمهورية البرتغال، وجون هيليويل، أستاذ في جامعة كولومبيا البريطانية بكندا، حيث أدارت الجلسة لارا حبيب من قناة العربية.

وأوضحت الرومي، أن دور الحكومة يتمثل في إيجاد بيئة يتمتع فيها الأفراد بالرفاه والسعادة، حيث إن الكثير من الدول بالعالم تفكر في السعادة وتود تطبيقها على مواطنيها.

بدوره، قال جيفري ساكس، إن الدول الإسكندنافية تشهد المستوى الأول في حالات الانتحار، بالرغم من حالة الاستقرار المهني والحياتي فيها، كما يمكن قياس السعادة وفق التنافس المثالي.

بينما أوضحت ماريا مانويل ليناو ماركيز، أن البرتغال تحتل المركز 77 في سلم السعادة، حيث إننا لسنا بلدا غنيا، ونبذل قصارى جهدنا لتحسين حالة السعادة لدينا.