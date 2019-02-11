عدد جديد من «الناشر الأسبوعي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير مجلة «الناشر الأسبوعي»، أحمد العامري، أهمية التبادل الثقافي ودور صناعة النشر في الحوار بين الثقافات. وقال في افتتاحية العدد الرابع من المجلة، «إن دور الناشر في نقل ثقافات جديدة يعدّ جسراً لعلاقات متينة، قوامها السلام والمحبة والتعايش بين الشعوب بمختلف ثقافاتها ومرجعياتها»، مؤكداً أن الكتاب سيبقى مصدراً للمعرفة ورافعة للقيم السامية. وبمناسبة حلول الشارقة «ضيف شرف» على معرض نيودلهي للكتاب، تطرق العامري إلى العلاقات الثقافية بين الهند والوطن العربي، مشيراً إلى أن نشر الكتب كان أحد أغراض سفر الإماراتيين إلى الهند، موضحاً أن ديوان الشاعر ابن ظاهر طبعت نسخه الأولى في مطابع هندية.

وتضمن العدد الجديد من المجلة التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع المجلة الأمريكية العريقة «ببليشرز ويكلي»، تحقيقات واستطلاعات وحوارات ومقالات ودراسات وتقارير ومتابعات للإصدارات الجديدة ومراجعات لعدد من الكتب.

وكتب مدير التحرير، علي العامري في زاويته «رقيم» عن الكتاب، بوصفه ضحية الحروب والاحتلال والنزاعات والاضطرابات.

واشتمل العدد على حوار مع الدكتور صالح بلعيد، تحدث فيه عن مشروع «المعجم التاريخي»، الذي يمثل ذاكرة الأمة العربية لأكثر من 1600 عام، وحوار مع رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد تناول فيه واقع النشر العربي. كما تناول العدد سيرة الناشرة الفرنسية فرانسوازنيسن، ودراسات عن الاستعراب الجامعي في بولندا.