القوات المسلحة تواصل استعداداتها لـ «حصن الاتحاد 5»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل القوات المسلحة استعداداتها للعرض العسكري «حصن الاتحاد 5» المزمع إقامته في أول مارس/‏ آذار المقبل بمنطقة الزوراء في إمارة عجمان، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان.

وتنفذ «حصن الاتحاد 5» وحدات رئيسية من القوات البرية، والبحرية، والجوية، وحرس الرئاسة، لإظهار القوة العسكرية الضاربة ذات القدرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية، وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق واسع من العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن وحماية أمنه، بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

ويهدف العرض العسكري في نسخته الخامسة للوقوف على الإمكانات والقدرات المتطورة لقواتنا المسلحة الباسلة، وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفان ومهارات وخبرات ميدانية، إضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها سداً منيعاً في حماية الوطن ومكتسباته، والحفاظ على أمنه واستقراره في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والعالم.

وتحظى القوات المسلحة بالدعم الكامل من حيث طبيعة التنظيم والتسليح والتدريب، بغية زيادة قدراتها وتطويرها لمواكبة التطور التكنولوجي والواقع العملي حتى غدت قوة داعمة للأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.

وأكدت اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن ما حققته القوات المسلحة الإماراتية من تطورات هائلة جعلتها تحظى بالإعجاب والاحترام في أعين العالم بأسره، فكانت بحق درع الوطن، وسيفه البتار، وحصنه المنيع، وهو ما مكنها على الدوام من رد كيد الكائدين والمتربصين.

وقالت «إننا في عام التسامح نستذكر رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء جيش وطني عصري والذي تابع عملية بنائه بنفسه حتى وصلنا إلى اليوم الذي تسد فيه صناعاتنا الوطنية جانباً من احتياجاتنا العسكرية، إضافة إلى جهوده في إعداد الكوادر والقيادات العسكرية الوطنية فغدت نموذجا قوياً في كفاءتها، وجهوزيتها، ويقظتها، وعمق انتمائها للوطن وولائها للقيادة».

ووجهت اللجنة المنظمة للعرض العسكري دعوة عامة ومفتوحة إلى الجمهور الكريم لمشاركة أبناء القوات المسلحة مشاعر الفخر وروح الوحدة والاعتزاز بجيشهم الباسل.

وأشارت اللجنة إلى أن «حصن الاتحاد5» سيشتمل على العديد من الفعاليات، في مقدمتها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة.

ولفتت اللجنة المنظمة إلى أن الجمهور الكريم سيحظى بمتابعة العرض من قلب الحدث في منطقة الزوراء في عجمان التي ستحتضن «حصن الاتحاد 5»، ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف إلى قدرات «حماة الاتحاد» عن قرب. (وام)