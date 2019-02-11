15 مشاركاً في اليوم الأول لمسابقة الشيخة هند للقرآن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس التصفيات النهائية للدورة العشرين لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، والتي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة وجمع من الحضور ومرافقي المتسابقين والمتسابقات وجمهور الحضور المتابع للمسابقة القرآنية المحلية من أنحاء دولة الإمارات، وشارك في اليوم الأول للمسابقة 8 متسابقات و7 متسابقين.

وأشاد فضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري رئيس لجنة التحكيم في كلمة افتتاح المسابقة القرآنية بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في نشر قيم التسامح النابعة من ديننا الحنيف والقرآن الكريم وشريعته السمحاء وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين.

وقال إن الجائزة وفروعها الأربعة عشر، وهذه المسابقة القرآنية المباركة والتي حققت نجاحها في خدمة حفظة كتاب الله وطلاب العلم على المستوى الدولي والمستوى المحلي حتى الدورة العشرين الحالية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، بفضل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم.

وشارك في اليوم الأول للمسابقة القرآنية التي تقام فعالياتها للذكور بمقر الجائزة 7 متسابقين من مسابقة القرآن والسنة بالشارقة وهم كل من: محمد عبدالله الحمادي، سلطان أحمد الحوسني، عبدالله محمد مصبح القايدي، حميد علي سعيد علي النقبي، محمد عبدالله الحسني، عبدالله حسين محمد العوضي، ومحمد حمزة جوهر، فيما شاركت 8 متسابقات وهن من مؤسسة الشارقة للقرآن والسنة، في مسابقة الإناث والتي تقام تصفياتها بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي، وهن كل من: عائشة محمد علي العجلة آل علي، فاطمة الزهراء محمد إبراهيم المرسي، عائشة عبدالواحد سلطان، ناعمة راشد علي بن مويزة، هاجر هشام يوسف إبراهيم، زينب أحمد علي أحمد دوشمبيه، هند فيصل خليفة السويدي، وأنيسة قريشي.