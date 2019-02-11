يسير مع أبنائه 200 كم بحثاً عن وظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

واصل الأربعيني الأردني فلاح العريني الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التجاري سيره على الأقدام مع أبنائه ال 12 أمس لليوم الثاني على التوالي من قريته «غرندل» في محافظة الطفيلة الجنوبية إلى العاصمة عمّان، بحثاً عن وظيفة في خطوة حصدت ردود فعل متباينة وأُثيرت في البرلمان.

وذكر العريني أنه يريد إيصال صوته للمسؤولين، بعدما طرق الأبواب للحصول على فرصة عمل مناسبة عقب نيله درجة الدكتوراه قبل خمس سنوات دون جدوى.

وينشر العريني على صفحته الإلكترونية مراحل قطعه وأبنائه الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و18 عاماً نحو 200 كم واستقبال أهالي بلدات مختلفة لهم وبناء خيم مؤقتة ومشاركتهم بعض مراحل المشي. وأشار العريني الذي نالت قضيته أصداء واسعة في المملكة إلى مبيته وأبنائه وسط أجواء باردة وماطرة وتوقعه الوصول خلال 20 يوماً إلى عمّان.