شكرا لقرائتكم خبر عن مروحة «شفط» ضخمة تسقط على مركبة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

فوجئ شاب أثناء سيره بمركبته في أنفاق محبس الجن، بمكة المكرمة، بارتطام قوي على مقدمة المركبة؛ تسبب في تهشم واجهتها الأمامية، وتناثر الزجاج، وخروج الوسائد الهوائية منها.

وتمكن الشاب من السيطرة على مركبته، وتعرض لصدمة عصبية، وقُدمت له الإسعافات الأولية، واتضح أن إحدى مراوح التهوية الضخمة سقطت على مركبته دون سابق إنذار، ونجا من الحادث – بفضل الله-.

وعلى الفور، باشرت دوريات المرور الحادث، وبيَّنت أسبابه العائدة إلى عدم وجود صيانة، وحمَّلت الشركة المتعهدة تكاليف الحادث، وصنفت المروحة على أنها تالف، فيما باشرت الجهات ذات العلاقة الموقع.