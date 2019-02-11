شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. العثور على جثة «مفقود» بوادي الجزل في العلا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكَّنت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة من العثور على جثة مواطن بالقرب من قرية وقير داخل وادي الجزل (٥٠ كم جنوب العلا)، ويرجح أنها تعود للمواطن عبدالعزيز خالد البلوي، المفقود في سيل وادي فضلاء غرب العلا.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه عند الساعة ١٧:٠٥ من عصر أمس الأحد، تبلغت العمليات من قبل المواطن هادي الجهني بالعثور على جثة بالقرب من قرية وقير جنوب محافظة العلا، وتبعد عن نقطة انقلاب المركبة ٥٠ كم تقريباً.

وأضاف الجهني أنه تم توجيه فرق البحث التابعة للدفاع المدني للموقع، ويجري التحقق والتثبت من هوية الجثة من قبل الجهات المعنية.