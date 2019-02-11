الان تتابع تركيا ترفع حظر الدخول إلى المواقع الإباحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

ألغت المحكمة الدستورية التركية القانون الخاص بالقرار الفردي لرئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحظر الدخول إلى المواقع التي تدار من الخارج وذات محتوى إباحي.

ونص عدد الصحيفة الرسمية على إلغاء الصلاحية المخولة لرئاسة هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجب الدخول إلى المواقع الإباحية بموجب القرار رقم 5651 الصادر في 7 فبراير عام 2018.

وأوضح القرار أنه لا يمكن لرئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حظر الدخول إلى أي موقع إلكتروني بحجة المحتوى الإباحي.

ومن المنتظر إلغاء كل قرارات حظر الولوج التي اتخذها رئيس هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استنادا إلى الحكم الذي تم إبطاله.

ودخل قرار المحكمة الدستورية المشار إليه حيز التنفيذ في 7 فبراير الجاري بعد عام من صدوره.

وهناك مئات الآلاف من المواقع الإخبارية والبوابات الإلكترونية تفرض السلطات التركية حظر الوصول إليها، وسجلت قرارات حظر الدخول للمواقع الالكترونية اعتبارا من عام 2013 زيادة كبيرة.