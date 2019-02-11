الجيش الليبي يسعى للسيطرة على سماء الجنوب

ويسعى الجيش الليبي للسيطرة على الجنوب الغني بالنفط، في ظل الأزمة الحالية، التي تشهدها البلاد، بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، بحسب "رويترز".

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وتتنافس في ليبيا حكومتان تدعم كل منهما قوات مسلحة تسيطر على مناطق نفوذ في البلاد.

وشنت قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما في الجنوب الشهر الماضي لقتال مسلحين والسيطرة على منشآت نفطية وحظرت قبل بضعة أيام رحلات الطيران دون إذن منها.

وقال الجيش الليبي، في بيان، إنها أرسلت طائرة حربية لتعقب طائرة أقلعت من حقل الفيل النفطي دون تصريح وأجبرتها على الهبوط قرب سبها كبرى مدن جنوب ليبيا.

وتابع البيان: "بعد تفتيش الطائرة سمح لها بمواصلة رحلتها إلى طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا".