الجيش اليمني يحبط هجوما لـ "الحوثيين" غرب تعز

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القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، اليوم الأحد 10 فبراير/شباط:"أحبطت قوات الجيش هجوما لمليشيات الحوثيين على مواقع الجيش في قرية تبيشعة ومنطقة الأشعب وتبة الكربة في جبهة الضباب غرب مدينة تعز".

وذكرت أن "المواجهات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من المليشيات وإصابة 3 آخرين بينهم قيادي يدعى أسعد على سعيد، فيما أصيب ثلاثة من أفراد الجيش".

من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع لقوات الجيش في جبهة الضباب، ألحقت خسائر في صفوفها.

وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين من الجيش، إثر كمين نصبه مقاتلون في "أنصار الله" بعبوة ناسفة في جبهة تبيشعة غرب تعز.