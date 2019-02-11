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© REUTERS / Khaled Abdullah
وذكرت أن "المواجهات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر من المليشيات وإصابة 3 آخرين بينهم قيادي يدعى أسعد على سعيد، فيما أصيب ثلاثة من أفراد الجيش".
من جهة أخرى، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع لقوات الجيش في جبهة الضباب، ألحقت خسائر في صفوفها.
وأشارت إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين من الجيش، إثر كمين نصبه مقاتلون في "أنصار الله" بعبوة ناسفة في جبهة تبيشعة غرب تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يحبط هجوما لـ "الحوثيين" غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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