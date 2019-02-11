الإمارات ترفض منح تأشيرة لرياضية إسرائيلية

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وذكر موقع "هيئة البث الإسرائيلي"، أن دولة الإمارات العربية رفضت منح لاعبة المبارزة الإسرائيلية لينور كالمان ومدربها تأشيرات دخول للمشاركة في مسابقة بارالمبية (لذوي الاحتياجات الخاصة) التي ستقام في العاصمة أبو ظبي على رغم من إصدار مصادقات سابقة.
© AP Photo / David Cohen
وأفاد اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة الإسرائيلي بأنه ينظر في كيفية الرد على هذا القرار لأن الإمارات رفضت منح تأشيرات دخول للاعبين من دول أخرى.
وفي وقت سابق، انتقد نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، تصريحات إسرائيل حول رغبتها في التعايش السلمي مع العرب. وذكر عبر "تويتر" متسائلا: "اليهود يدعون إنهم يريدون العيش بسلام في وطن آمن، ولكنهم لا يقبلونه للإنسان الفلسطيني الذي سجنوه وهجروه وقتلوه، وقبل ذلك حرموه من أبسط حقوق الإنسان.. فعن أي علاقة مع العرب تتحدث؟!!".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا، خلال الأشهر الماضية، عن فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تل أبيب وجيرانها العرب، وزار العام الماضي سلطنة عمان رسميا، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد.
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