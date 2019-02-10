المرور توجه نصائح مهمة للطلاب عند انتظار الحافلات المدرسية

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صحيفة الخليج الالكترونية
قدمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، نصائحَ وتوجيهات مهمة لأمن وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات عند انتظارهم لحافلات النقل المدرسي.
وأكد المرور ضرورة انتظار الحافلة مع مرافق راشد، والوقوف على أرصفة الطريق بعيداً عن مسار المركبات، والتأكد من خلو الشارع تماماً من المركبات في حالة عبوره.
كما أكد المرور ضرورة التأكد من وقوف الحافلة تماماً قبل صعود الطلاب إليها.
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