سعداوي: مناقشات سد النهضة في طريقها للوصول لنتائج أكيدة

قال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن مناقشات سد النهضة في طريقها للوصول إلى نتائج أكيدة.

وأضاف، أن هناك اتفاق موقع بين في مارس 2015 بالخرطوم، على إدارة الموارد المائية وفقًا لاحتياجات كل دولة، مشيرًا أن إلى مصر حريصة على عدم الإضرار بمصالحها وتعتبر المياه حياة.

وتوقع عميد معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين مصر وأفريقيا.

ويرى سعداوي أن ملف الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع النزاعات المحلية ستأتي على رأس اهتمامات مصر خلال ترأسها .